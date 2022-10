Napoli, l'Ajax si rialza dopo i 6 gol: 4-2 in campionato con lo stesso 11

Dopo il pesante passivo e i 6 gol incassati dal Napoli martedì scorso in Champions League, l’Ajax di Alfreud Schreuder torna a vincere rialzando la testa in campionato. Il club olandese ha battuto oggi in trasferta per 4-2 il Volendam, rischiando qualcosa nella ripresa ma riprendendosi la vetta della classifica in attesa che l’AZ Alkmaar possa poi completare il turno di campionato ancora in corso.

Un match indicativo anche per quella che sarà la prossima sfida di mercoledì a Napoli: Schreuder, infatti, ha mandato oggi in campo in campionato lo stesso 11 iniziale che era sceso in campo contro il Napoli martedì. Vincono anche i Rangers Glasgow in Scozia con un 3-0 al St. Mirren: mercoledì ospiteranno il Liverpool all’Ibrox Stadium.