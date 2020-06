LEGGI ANCHE

La brutta notizia perarriva dal centrocampo, a 24 ore dal match attesissimo contro l'Inter al San Paolo. Stanislav Lobotka non sarà del match: per il centrocampista slovacco, infatti, affaticamento muscolare al retto femorale sinistro. Ne avrà per due settimane almeno, lo staff medico proverà a recuperarlo per la ripresa del campionato. Lo slovacco sarà il secondo indisponibile per l'allenatore azzurro dopo KostasSi assottigliano così le possibilità in mediana: accanto a Zielinski salgono le quotazioni di Fabian Ruiz, che si giocherà il posto con. Gattuso scioglierà i nodi poche ore prima del fischio d'inizio. La squadra, nel frattempo, si trova nel centro città con il presidente De Laurentiis, tutti in ritiro prima del match con i nerazzurri.