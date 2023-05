Un napoletano al prossimo Mondiale Under 20. Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprieta del Napoli, è stato convocato dalla Nazionale italiana di categoria per la rassegna che si giocherà tra qualche giorno, in programma in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno. Ambrosino ha giocato in Serie B tutta la stagione tra Como e Cittadella.