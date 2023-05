Napoli-Arezzo, la capolista a Cercola per difendere la vetta

Ottava sinfonia. La più bella. Stavolta, però, il merito non è di Ludwig van Beethoven, bensì del Napoli femminile. Capitan Paola Di Marino e compagne hanno inanellato un filotto di vittorie, si sono aggiudicate lo scontro diretto con la Lazio, acquartierandosi in vetta alla serie B. L’allenatore Biagio Seno ha utilizzato lo spartito adatto, poi le orchestrali –ovvero le azzurre- hanno eseguito a dovere una esecuzione perfetta. Si è udito «allegro vivace» a Formello.

In cerca della nona sinfonia, la capolista affronta domani a Cercola l’Arezzo (ore 15). «Arriviamo da una grande vittoria molto sofferta», dice alla vigilia Michela Franco. «Le grandi squadre devono saper soffrire», ribadisce la giocatrice di Ciriè a tre giornate dal termine della regular season.

«Dobbiamo stare molto attente, perché l’Arezzo ci ha messo in difficoltà già all’andata», ricorda la calciatrice classe 1992. «E come ogni partita dobbiamo entrare in campo concentrate», assicura Franco.

Azzurre pronte al rush finale. «Ora più che mai dipenderà tutto da noi», avverte il numero 27. «Dobbiamo rimanere unite il più possibile come in questi ultimi mesi e giocare la gara come di consueto», conclude fiduciosa.