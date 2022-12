L'affetto di Napoli per gli argentini non comincia con Maradona. È una storia che inizia 18 anni prima del suo arrivo, quando a Fuorigrotta sbarcò Enrique Omar Sivori, che aveva lasciato la Juventus per indossare la maglia azzurra, portato davanti agli 80mila del San Paolo dal presidente Roberto Fiore. Poi Diego. E dopo di lui Lavezzi e Higuain. Il Pibe ha lasciato un segno e tenuto saldo questo legame, che si rinnova nei giorni del Mondiale che l'Argentina sta finalmente vivendo in maniera trionfale. Una partenza sbagliata, con la sconfitta contro l'Arabia Saudita. E poi l'esplosione, fino ai tre gol segnati alla Croazia in semifinale. L'Argentina, a prescindere dall'altra finalista di domenica 18 dicembre, è la grande candidata per la conquista della Coppa.

E ci piace che nel loro coro i tifosi argentini ricordino Diego. È un'emozione per tutti quei napoletani che hanno scelto di tifare per l'Argentina in un Mondiale ancora una volta senza l'Italia. Sì, stavolta tifiamo per l'Argentina, non nella semifinale del Mondiale del '90 al San Paolo: una narrazione falsa per coprire, anche a distanza di tempo, la disastrosa prestazione degli azzurri.

È questo il coro degli argentini che unisce Lionel e Diego, cantato l'altra sera dopo la vittoria sulla Croazia, intitolato Muchachos (Ragazzi).

«En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas, les volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimo’ a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y el Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel».

«Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel, dei ragazzi delle Malvinas che mai dimenticherò. Non posso spiegarvi, perché non si può capire, le finali che abbiamo perso, quanti anni le abbiamo piante. Però tutto questo è finito perché al Maracanà, la finale con il Brasile, l'ha vinta papà (la finale di Copa America 2021, ndr). Ragazzi, allora noi torniamo a sperare, voglio vincere la terza (Coppa del mondo, ndr), voglio essere campione del mondo. E Diego possiamo vederlo in cielo, con don DIego e la Tota (la mamma di Maradona, ndr), ad incitare Messi».