LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo i piedi ben piantati per terra nonostante tutti i complimenti: quando ci parlano di scudetto è una cosa mediatica, che non ci riguarda». Gian Piero Gasperini si appresta a difendere il terzo posto dall'assalto del Napoli negando che si tratti di una partita determinante.«L'attuale terzo posto è uno dei vantaggi con cui affrontiamo questa gara, perché significa che abbiamo carte da giocare e abbiamo acquisito credibilità - spiega il tecnico dell'Atalanta -. Gli esami non finiscono mai e l'avversario di turno, secondo me il più forte della serie A con Juventus , è di quelli più duri. Direi il classico mattone: essendo alla decima giornata non può comunque essere decisivo».non pone limiti alla sua squadra: «20 punti dopo 9 giornate fanno parlare qualcuno di scudetto, ma ha ragione il presidente Percassi quando parla di obiettivi per gradi. E la salvezza è sempre stato storicamente il primo per l'Atalanta. Realisticamente quello successivo è restare tra i primi 6-7 posti. Strada facendo, se riusciremo a fare meglio, lo scopo è ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso».