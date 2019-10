LEGGI ANCHE

«Dal campo pensavo fosse rigore, poi l’ho rivista e mi sembra una gomitata di Llorente a Kjaer. Non c’è rigore. Il VAR ha confermato quello che ha detto l’arbitro». Gian Piero Gasperini sorride ai microfoni di Sky dopo il pari del San Paolo. «Il Napoli è veramente forte, ha avuto occasioni clamorose, ma siamo stati bravi a tenere nel primo tempo. Abbiamo fatto fatica a contenerli, faccio i complimenti agli azzurri ma anche ai miei: non hanno perso la testa e siamo usciti da qui con un pareggio fantastico. Stiamo giocando bene, oggi abbiamo avuto occasioni perché siamo stati bravi. Certo, se il Napoli avesse vinto non avrebbe rubato nulla, aver fatto risultato amplia i nostri meriti. Vorremmo giocare ancora l'Europa il prossimo anno».Anche Alejandro Gomez ha commentato l'episodio del calcio di rigore non assegnato. «L’errore più grave è stato il VAR a bordocampo che continuava a trasmettere le immagini e la panchina del Napoli continuava a guardarla», ha detto. «Kjaer ha guardato solo Llorente, ma ha rimediato anche una gomitata. Noi avevamo paura fosse fuorigioco di Ilicic, ma per il resto il rigore non c’era», ha concluso il Papu.