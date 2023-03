Napoli-Atalanta, probabili formazioni: torna Scalvini, in attacco in corsa Zapata

Tranne Koopmeiners e Hateboer saranno tutti a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Napoli di domani sera al "Maradona". Torna a disposizione, quindi, Scalvini che sarà schierato dal tecnico nerazzurro nella difesa a tre: un ritorno importante per l'Atalanta che ritroverà a disposizione un elemento importante per la compattezza di squadra.

La novità potrebbe essere rappresentata dall'impiego del primo minuto di Zapata in attacco, al fianco di Lookman. Il colmbiano quest'anno non ha avuto molto spazio, una stagione per lui condizionata dagli infortuni. L'Atalanta ha avuto finora un rendimento esterno migliore di quello casalingo: per rendimento esterno è seconda insieme alla Lazio con 24 punti alle spalle del Napoli, primo con 34.

Con Koopmeiners fermo ai box (il centrocampista olandese è out per un problema muscolare) al suo posto dovrebbe toccare ad Ederson, ex della Salernitana, che ha grandi qualità nel lanciarsi in verticale. Il playmaker sarà De Roon, il vero fulcro del gioco di Gasperini che sarà impegnato nel duello a distanza con Lobotka, una delle chiavi decisive della sfida del Maradona.