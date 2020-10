In casa AZ Alkmaar la tranquillità tarda ad arrivare: la squadra olandese, tre giorni dopo la sfida di esordio in Europa League del San Paolo ha scoperto due nuove positività all'interno del gruppo squadra. «Salgono così a 15 i calciatori attualmente contagiati» avvisa il sito ufficiale degli olandesi, che poi aggiunge: «Un elemento positivo nei controlli della scorsa settimana si è però già negativizzato».

Dal comunicato si apprende anche che quasi tutti i soggetti positivi sono asintomatici, il che fa ben sperare per le prossime ore, ma di certo la situazione dell'AZ Alkmaar in queste ore può preoccupare anche il Napoli, che ha affrontato il club giovedì sera. Il prossimo giovedì, la squadra di Arne Slot è attesa dal secondo turno europeo contro il Rijeka. Dopo l'ennesimo annuncio di ieri, l'AZ Alkmaar è anche sceso in campo in Eredivisie non andando oltre il 2-2 contro il Den Haag.

Ultimo aggiornamento: 11:01

