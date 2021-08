Napoli, Ballardini sfida Spalletti: «Non saremo quelli visti con l'Inter»

Un brutto esordio da cancellare, una sconfitta da dimenticare già domani contro il Napoli. «Mi aspetto un Genoa completamente diverso da quello che abbiamo visto con l’Inter, è un dovere nostro fare una partita completamente diversa rispetto a quella scorsa» ha detto Davide Ballardini nella conferenza pre-Napoli.

«Mancherà Osimhen ma non si può concedere molto spazio» ha continuato «E bisognerà limitarli prendendoli prima, condizionandoli già da subito, farli ragionare serenamente il meno possibile, non dare loro la possibilità di esprimere le loro qualità e la loro velocità. Tutto questo lo fai solo se copri il campo, se sei aggressivo e se ci metti tanta attenzione. Abbiamo da fare una bella partita contro il Napoli, una grande squadra che lotta per vincere il campionato».