È arrivato alle 13.30, con qualche minuto di ritardo rispetto al programma, ma il Barcellona ha già preso l’attenzione di tutta Napoli. Tantissimi i curiosi e i tifosi presenti all’esterno del Nh Hotel, la struttura che ospiterà i catalani per la due giorni napoletana, già dalle prime ore del mattino.Imponenti le forze dell’ordine utilizzate per l’accoglienza ai blaugrana che sono sfilati tranquillamente all’arrivo. Leo Messi, ovviamente, il più acclamato dai napoletani, omaggiato con cori dal primo all’ultimo minuto e tanti applausi per l’attesa; tra la folla anche un piccolo manipolo di tifosi spagnoli arrivati in città per la gara di domani (saranno circa un migliaio i blaugrana nel settore ospiti del San Paolo).La squadra ora si tratterrà in hotel per il pranzo, lasciando la struttura poco dopo le 17 per raggiungere il San Paolo e l’ultimo allenamento prima della partita di domani sera.