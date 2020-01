LEGGI ANCHE

Una sfida avvolgente come solo i derby sanno esserlo, decisa all'ultima emozione. Il Barcellona dei marziani - prossimo avversario delin- fa un passo falso nel derby contro l'Espanyol e frena un po' in classifica. Il 2-2 era stato inaugurato dalle reti die Vidal, abili nel primo tempo a ribaltare il gol del vantaggio di Lopez, ma nel finale ancora i padroni di casa hanno potuto esultare.La rete del cinese Wu Lei al minuto 88 ha fissato il punteggio sul 2-2 e regalato un punticino al fanalino di coda della Liga. Dall'altra parte, nonostante il pari, i blaugrana si prendono di nuovo la vetta della classifica, pur se in compartecipazione con i rivali dela 40 punti. La differenza reti, però, sorride alche può così festeggiare il titolo di campione d'inverno.