Barcellona, Xavi e il sorteggio: «Il Napoli avversario Champions»

Napoli e Barcellona si affronteranno per i sedicesimi di Europa League il prossimo febbraio - come deciso dall'urna di Nyon questo pomeriggio -, un sorteggio che non va giù al neo allenatore dei catalani Xavi: «Sarà una gara complicata per noi, non è stato un sorteggio favorevole» ha detto subito l'ex centrocampista catalano direttamente dagli Emirati Arabi dove giocheranno la Maradona Cup.

«Il Napoli è forte, un rivale di livello alto, da Champions League» - ha detto Xavi in conferenza commentando i sorteggi - «Dovremo combattere in campo perché affronteremo un club complicato che potrà metterci in difficoltà. Ma mancano ancora due mesi prima di pensare alla doppia sfida, spero di arrivare al confronto in un miglior momento di forma». Impegnato a Torino per il "Golden Boy", anche il giovane blaugrana Pedri ha detto la sua sulla sfida agli azzurri: «Il Napoli è una squadra compatta, sarà una bellissima partita».