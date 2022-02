Il Barcellona arriva a Napoli: festa per Xavi sul lungomare

Come da programma, il Barcellona di Xavi arriva a Napoli e incontra subito il lungomare. I catalani infatti hanno scelto l’Hotel Vesuvio per la loro due giorni azzurra, destinazione differente rispetto al 2020, quando avevano preferito un hotel a via Medina, nel centro città. Il bus blaugrana è arrivato puntuale alle 13, tra l’attesa di tanti tifosi e curiosi: oltre un centinaio le persone che hanno atteso lo “sbarco” di Xavi, de Jong e Pique, tra i più applauditi.

La squadra ora si godrà qualche ora di riposo, subito dopo il pranzo previsto. Poi tutti si trasferiranno al Maradona: Xavi e ter Stegen sono attesi in conferenza alle 18.15, poi tutti in campo per la prima conoscenza con lo stadio che domani sera ospiterà il match con il tutto esaurito.