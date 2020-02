LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altra tegola per, l'allenatore del Barcellona dovrà rinunciare anche a Sergi Roberto, out a causa di un problema all'adduttore, per la sfida contro ildi martedì sera in Champions League. L'eclettica pedina dei catalani si aggiunge alla lista di indisponibili, in cui spiccano i nomi di Luis suarez eper l'attacco.Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Alex Collado, Ansu Fati, Ronald Araujo, Sergio Akieme.