Napoli-Barcellona, c'è Laporta: tour in città per il patron blaugrana

Non era arrivato ieri con la squadra per impegni istituzionali, ma per Joan Laporta quello tra Napoli e Barcellona è un match imperdibile. Il numero uno dei blaugrana è arrivato questa mattina in hotel, ha incontrato Xavi e parte della squadra, poi è subito tornato in strada insieme con una delegazione del club.

Per Laporta, infatti, ci sarà un giro turistico per ammirare le bellezze di Napoli. Il patron ha lasciato l'hotel Vesuvio in un bus e vi farà ritorno dopo pranzo. Questa sera sarà al Maradona, al fianco di Aurelio De Laurentiis, sperando nello sgambetto al collega azzurro.