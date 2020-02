LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono convinto che stiamo lavorando bene, abbiamo molte partite importanti davanti a noi e dobbiamo fare il massimo preparandoci per ogni gara». Ilnelle mani di ter Stegen , portiere che è ormai una sicurezza dei catalani tra i pali e che sarà titolare anche domani sera al. «Nelle ultime settimane abbiamo dovuto adattarci al nuovo allenatore, ora ci saranno appuntamenti complicati ma vogliamo dare tutto ciò che abbiamo per vincere».Un obiettivo importante: tornare a vincere un trofeo internazionale. «Per noi laè un obiettivo da seguire ogni anno, anche se vincerla è difficile» ha confessato il portiere in un'intervista a Mundo Deportivo. «Abbiamo una partita complicata domani sera al San Paolo, ma vogliamo strappare un buon risultato a Napoli per chiudere il discorso al Camp Nou».