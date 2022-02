Napoli-Barcellona, Xavi al Maradona: «Ma uscire sarebbe una delusione»

«Sarà una vera e propria guerra in campo domani. Dovremo dominare il match, ci sarà tanta intensità e vogliamo tenere il possesso. Avremo anche uno stadio pieno contro di noi». Xavi conosce il Maradona, l'allenatore del Barcellona arriva a Napoli e in conferenza presenta il match di domani sera in Europa League. «Mi aspetto un Napoli aggressivo e fisico, entrambe le squadre amano gestire il possesso. Sarà una serata da Champions, non a caso compete anche per lo scudetto.Per noi ogni partita è come una finale, non avendo vinto in casa ci toccherà farlo qui a Napoli. Abbiamo voglia di dimostrare la nostra qualità contro avversari forti come loro, crediamo di essere sulla buona strada».

Una sfida nel segno di Diego. «Maradona è il migliore di sempre, ha segnato l’epoca pre-Messi. Giocare in uno stadio che porta il suo nome è per noi una motivazione in più, è un onore giocare qui» ha continuato. «Se dovessimo uscire sarebbe una delusione. Ma vogliamo andare avanti per dimostrare il nostro valore».

In conferenza anche Marc-André ter Stegen: «Non esistono partite facili in campionato né in Europa League, ci sarà da soffrire perché il Napoli è una squadra forte e l’abbiamo visto all’andata. La vittoria di Valencia ci ha dato morale ma questa è un’altra competizione, dovremo dare tutto in campo. I rigori? Abbiamo tanti bravi tiratori, io sono pronto a pararli» ha detto il portiere tedesco.