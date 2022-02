Napoli-Barcellona, Xavi fa festa: «Ma non siamo noi i favoriti»

Ok il calcio, ma in questo momento storico Napoli e Barcellona hanno voluto aprire la loro partita con un messaggio chiaro e inequivocabile: «Stop war». È lo striscione che le due squadre espongono al centro del campo prima del fischio d'inizio (dell'arbitro russo Karasaev) della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Messaggio riferito a quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina.

Il primo gol del Barcellona lo firma Jordi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati