Napoli-Bologna senza Arnautovic: Zirkzee pronto al debutto da titolare

Sei gol già segnati, attuale capocannoniere della Serie A - insieme con Ciro Immobile - ma per Marko Arnautovic sarà impossibile ampliare il bottino già messo insieme in questo avvio di campionato. L'attaccante infatti non è presente tra i convocati del Bologna di Thiago Motta, che oggi arriva a Napoli per affrontare domani pomeriggio la squadra di Spalletti.

L'attaccante austriaco si fa fermare dalla lombalgia, che già nei giorni scorsi l'aveva messo a dura prova. Al suo posto, al Maradona, Thiago Motta potrebbe schierare in campo Joshua Zirkzee nel ruolo di centravanti dal primo minuto. Kvaratskhelia, a quota 5 gol, potrebbe quindi raggiungere un suo diretto avversario nella classifica dei bomber di campionato.