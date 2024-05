Napoli-Bologna, Thiago Motta conferenza stampa: «Non abbiamo ossessione Champions League»

«Dall'anno scorso al Napoli sono rimasti tutti tranne un calciatore, affronteremo una squadra forte, dovremo utilizzare molto bene la palla» dice Thiago Motta, allenatore di un Bologna atteso sabato pomeriggio al Maradona «Siccome abbiamo già scritto la storia di questo club c'è la possibilità di andare in Champions. È importante come tutte le altre partite perchè è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato».

Ieri l'incontro con Spalletti: «Ci siamo detti tante cose, abbiamo parlato dei calciatori qui che possono andare in nazionale, abbiamo parlato tanto di calcio, ho ascoltato tantissimo, è un grandissimo allenatore che è stato tanto tempo ad alto livello, sono tanto contento che è venuto da noi, spero che anche lui sia stato contento di venire e di parlare soprattutto di calcio» ha continuato Thiago in conferenza.

«L'anno scorso il Napoli ha giocato ad altissimo livello, noi quest'anno molte volte siamo stati costretti a difenderci bassi e creare con degli spazi, ci sono delle situazioni che dobbiamo avere la lucidità di poter alternare, nel gioco corto e nel gioco lungo, la transizione in queste situazioni è molto importante e possiamo sicuramente farlo un po' meglio» le parole dell'allenatore del Bologna «Non abbiamo nessuna ossessione per la corsa alla Champions.

Non abbiamo pressioni, non le abbiamo proprio. Nessuno qua dentro poteva dire che eravamo in corsa per la Champions. Noi testa libera e gambe fresche».