Napoli a caccia dello scudetto per sordi del Futsal U21

Psp Napoli protagonista nel campionato Italiano Under 21 di Futsal in programma nel week end a Roma riservato ai sordi.

La squadra partenopea del presidente Pasquale Crò affronterà all'esordio il Ravenna. Sabato sarà la volta della Ps Romana e domenica chiusura con il Gss Modena. Tre giorni di gara, dieci partite con un girone all'italiana. Della rosa del Psp Rubino Napoli fanno parte Francesco Maria Terrone, Ivan Amato, Filippo Michelozzi, Davde Bergese, Riccardo Antonietti, Gennaro Marzocca, Angelo Parrinello, Davide Vitolo, Alessandro Paolo Lo Bello, Lorenzo del Greco, Diego Mbaya, Gennaro Russo, Daniele Vaula.

«La famiglia Arturo, Doria e figli di Jason - nostro giocatore purtroppo scomparso giovanissimo - le parole di Pasquale Crò - ha voluto donare le magliette ai suoi amici giocatori per ricordare appunto "Jason1" e SP ENS dì Napoli Pres. Ma on posso non ricordare il sostegno del dr. Acri Riccardo (Dermatologo) dr. Catalano Antonio (Biofonic di Casoria), Studio Barra Ciro Di Frattaminore, Pennacchio Valerio (CAF Frattamaggiore), Caseificio Pezzullo di fratelli Cardito, che aoutano il sogno dei sordi napoletani.