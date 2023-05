Napoli-Catania, gara 2 playoff a Cercola

Salas decisivo. Il laterale paraguaiano classe 1993 ha regolato il primo round con i siciliani nel secondo tempo supplementare. I partenopei contavano di chiudere nei canonici 40 minuti, ma lo sfortunato autogol di Massimo De Luca a 4 secondi dalla sirena ha allungo la sfida. Autore del definitivo 4-5 contro la Meta Catania, il numero 10 azzurro ha regalato una vittoria preziosa quanto sudata a capitan Fernando Perugino e compagni. Return match giovedì 18 maggio (ore 19) a Cercola.

Clima incandescente, duello infinito, spettacolo avvincente. E il direttore tecnico brasiliano Cacau ha sottolineato il pathos suscitato al PalaCatania.

«Questo campionato merita grande rispetto», dice il dirigente sudamericano, impressionato dal livello del confronto. «E’ stata una partita incredibile». E non solo per il risultato, quanto per le giocate. «Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che estendo anche agli avversari, fortunati nel ricevere un supporto fantastico». Torcida isolana senza precedenti. «Raramente in campo internazionale ho visto un match del genere», avverte Cacau.

La testa è già a gara 2. Gli azzurri proveranno a chiudere il discorso quarti tra le mura amiche. «Ora sotto con l’incontro dinanzi ai nostri tifosi», conclude fiducioso il dt azzurro.

L’Olimpus Roma l’ha spuntata nell’extra-time 2-4 contro la sorpresa L84. Si è aggiudicato il derby campano la Feldi Eboli, prevalendo ai tiri di rigore (4-5) sulla Sandro Abate Avellino. Di misura la Came Dosson sul Pescara (6-5).