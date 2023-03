Napoli-Cesena 4-0, show delle azzurre a Cercola

Dominio azzurro. Il tifo a stelle e strisce allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola porta davvero bene al Napoli femminile. Per la seconda volta il console generale degli Stati Uniti all'ombra del Vesuvio, Tracy Roberts-Pounds, segue la gara interna di capitan Paola Di Marino e compagne e l'esito finale e' sempre lo stesso: 4-0 sulla Ternana, identico risultato con il Cesena. Soddisfatto anche lo staff americano, che si e' divertito non poco, ammirando la doppietta dell'attaccante portoghese Adriana Gomes (2' e 49'), la rete della spagnola Elisa del Estal Mateu (30') e la marcatura di Melissa Nozzi (72').

Poker azzurro. Allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione della gara tra Italia e Inghilterra, Biagio Seno aveva espresso sensazioni positive sullo stato di forma delle calciatrici partenopee. Aveva visto bene il tecnico subentrato in corso d'opera, approdato gia' al terzo successo consecutivo. Chiacchierate settimanali poi rivelatesi concrete.

Partenza lanciata delle padrone di casa. Il tocco di mano in area di Sara Pastore sul cross dalla destra di del Estal provoca l'inevitabile rigore, trasformato magistralmente dal numero 7. Claudia Mauri e socie provano subito a prendere le distanze ma la punizione della marocchina Sabah Seghir si infrange sul palo (6'). Indossano una maglia rossa le giocatrici del Napoli per meglio rimarcare il messaggio del console Roberts-Pounds. «Lo sport puo' essere un forte catalizzatore per promuovere la parita' di genere. Soprattutto adesso, mentre negli Stati Uniti si festeggia il Women's History Month, mi viene in mente la strada tracciata dalla Nazionale femminile di calcio, che ha portato la questione della parita' di retribuzione e trattamento su scala globale». Tifo speciale dell'illustre ospite, che non ha fatto mancare la sua vicinanza al team napoletano. Inevitabile la foto di rito con la sciarpa azzurra insieme a Lello Carlino.

In completo total green, Matilde Copetti non si lascia sorprendere dall'iniziativa emiliana. Il Napoli raddoppia con una azione orchestrata dalla trequartista Seghir: assist per Gomes e gol di del Estal. Triangolazioni, tocchi morbidi e delicati: Napoli di lotta e di governo, che ricorre all'arma del contropiede e imbriglia le avversarie di turno.

Certezze e sentenza. Nella ripresa seguono altri due gol. Sfiorata a piu' riprese la cinquina. I fumogeni azzurri colorano un pomeriggio memorabile. La cavalcata solitaria di Gomes suggella la supremazia in campo (3-0). Per proteste rimedia il cartellino rosso Pastore. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Nozzi firma di testa il 4-0, come richiesto espressamente dal pubblico. Il Napoli produce svariate occasioni. Il match si chiude con l'intervento spettacolare di Copetti, che tiene inviolata la porta e nega il gol della bandiera al Cesena.

Il Napoli tiene il passo della Lazio e del Cittadella.