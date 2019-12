LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ne va una giusta aldi Hannes, l'allenatore che ha preso il posto di Felicedue settimane fa e che non riesce a cambiare la marcia dei belgi. Il club, atteso la prossima settimana a Napoli per l'ultima sfida del Girone di Champions League , è stato eliminato anche dalla Coppa del Belgio, uscito ai rigori contro l'Antwerp dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.Inarrestabile, invece, la corsa delche, dopo il pari contro il Napoli ad Anfield, è tornato alla grande in Premier League: la squadra disorride anche nel derby di giornata, quello contro l'Everton, con i cugini battuti con un netto 5-2. I Reds mantengono ancora 8 punti di vantaggio sul Leicester, secondo in classifica al momento.