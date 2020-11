Un nuovo asse di mercato può muoversi nei prossimi mesi tra il Golfo di Napoli e il Tamigi. Il Chelsea di Lampard è pronto a continuare le grandi spese già cominciate in estate ma per farlo ha bisogno anche di cedere i giocatori in esubero e creare un tesoretto utile: sulla lista delle uscite i nomi sono chiari, da quello di Timo Bakayoko fino a Antonio Rudiger, passando per Emerson Palmieri e Danny Drinkwater.

LEGGI ANCHE Ghoulam napoletano d'adozione: «Qui sto bene e aiuto gli altri»

Gli azzurri potrebbero essere tra i più interessati alle cessioni del club di Londra visto che Bakayoko è arrivato a Napoli la scorsa estate solo in prestito e per il francese potrebbe muoversi qualcosa già a gennaio in vista del trasferimento a titolo definitivo. Altro tassello importante potrebbe essere la cessione di Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano interessa al Napoli per la fascia, ma c'è da battere la concorrenza di altri top club italiani e europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA