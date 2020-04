© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il Chelsea il club straniero che punta verso Napoli in direzione Dries Mertens . Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati contatti diretti trae il calciatore azzurro che non ha ancora rinnovato il proprio contratto a. La trattativa con la società è ancora in stand-by dopo l'ultimo incontro dello scorso marzo anche a causa delle multe successive all’ammutinamento di novembre che De Laurentiis non ha voluto togliere alla squadra.LEGGI ANCHE Napoli, Luis Suarez allo scoperto: «Tanti mi vogliono, decide Watford» In Italia c'è l'Inter che ha puntato forte su, proponendo al calciatore unofferta importante per il prossimo triennio, ma resta il Napoli il club che per ora sembra avere maggiori chance. A Mertens hanno pensato anche Manchester United ein Premier League.