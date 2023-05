Napoli-Cittadella 2-2, promozione sfiorata a Cercola

Ad un passo dalla meta. Soltanto 90 minuti dividono le azzurre dal sospirato traguardo. Per capitan Paola Di Marino e compagne bisognerà attendere l’ultima sfida stagionale contro il Tavagnacco già retrocesso per centrare la promozione e ritornare finalmente in serie A. Napoli femminile e Lazio chiudono la 29esima giornata con identico punteggio: 2-2 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola contro il Cittadella, analogo esito tra Hellas Verona e biancocelesti. Distanza invariata in classifica. Partenopee in vetta a 71 punti, laziali staccate di una lunghezza.

Spagnola e portoghese in campo. Si rivedono Sara Tui e Adriana Gomes. Federica Veritti viene schierata in difesa, con il metronomo Claudia Mauri a dettare i tempi, sostenuta da Giulia Giacobbo. Le ragazze di Biagio Seno si ritrovano ad inseguire. Claudia Saggion porta in vantaggio le venete (5’). Al 22’ le padrone di casa provano a reagire con il cross da sinistra della marocchina Sabah Seghir, ma finisce alta la conclusione di Gomes. Si rende pericolosa la greca Sofia Kongouli, si salva in tuffo Matilde Copetti.

Nella ripresa Giulia Ferrandi rileva Mauri. Si arriva al 70’: fuori misura la conclusione di Romina Pinna. Prove generali del gol con Elisa del Estal. Prima para Ilaria Toniolo, poi la traversa dice di no. Ed ecco il pareggio all’82’ con la giocatrice di Santander classe 1993 abile ad insaccare (1-1). Finale movimentato a dir poco. Esplode il Piccolo al gol capolavoro di Ferrandi (90’). Dalla panchina le azzurre scattano in campo, pregustando la festa promozione (2-1).

Otto i minuti di recupero concessi dall’arbitro Silvio Torreggiani di Civitavecchia. E invece il colpo di coda del Cittadella con Carlotta Masu su punizione (92’) rinvia i sogni di gloria del Napoli (2-2).

La striscia di vittorie consecutive si ferma a nove: è mancata la decima, quella più dolce.