Napoli-Cittadella, sfida al vertice con vista sulla serie A

Cuore, coraggio, maturità. Per la maglia e per la gloria. Scocca l’ora di Napoli femminile-Cittadella, penultima giornata di serie B. Con capitan Paola Di Marino e compagne in testa alla classifica, pronte ad affrontare la terza forza del campionato.

«Mi raccomando, venite a supportarci». È l’appello di Valentina Puglisi alla vigilia del 29esimo turno. Si giocherà allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (ore 15). Ritorna in panchina Biagio Seno dopo aver scontato il turno di squalifica.

«Sono arrivata a gennaio in azzurro ed è evidente la differenza: la squadra oggi è più consapevole», dice la centrocampista classe 2000. «E questo si vede dalle nove vittorie di fila che abbiamo inanellato», osserva la ragazza di Torino. «E’ il nostro punto di forza, oltre a quello tecnico e tattico: un valore che non è stato messo mai in discussione», assicura l’ex di Juventus e Pomigliano.

«Non ci agevola la sconfitta della scorsa settimana del Cittadella con la Ternana», tiene a precisare Puglisi. «Dobbiamo gestire la partita ed essere concentrate», avverte. «Vogliamo vincere: in palio ci sono tre punti fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo», conclude fiduciosa la giocatrice del Napoli. Mancheranno la pugliese Lucia Strisciuglio e l’italo-irlandese Melissa Toomey.

Sfida al vertice. Le due squadre sono separate da quattro punti, intervallate dalla Lazio, a -1 dalla vetta, e quindi spettatrice interessata del big match di Cercola. In caso di successo le azzurre sarebbero certe di chiudere la stagione nei primi due posti. Molto dipenderà dall’esito di Hellas Verona-Lazio: qualora le biancocelesti non dovessero prevalere in Veneto, allora il club presieduto da Alessandro Maiello festeggerebbe la promozione diretta in A.