Napoli, guaio covid a Barcellona: due positivi per Xavi alla ripresa

Napoli e Barcellona a braccetto. Le due squadre che si affronteranno il prossimo febbraio per la doppia sfida di Europa League, contano al momento gli stessi casi covid in squadra. Tramite i propri canali ufficiali, infatti, il Barcellona ha annunciato ieri sera la positività al covid di due elementi della prima squadra come Dani Alves e Lenglet. Entrambi i blaugrana sono asintomatici e sono già in isolamento domiciliare.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Mertens in vacanza: tre giorni a Dubai prima del rientro

Un brutto colpo per la squadra di Xavi che è già tornata agli allenamenti in vista della ripresa della Liga: il primo match in programma per i catalani è fissato il 2 gennaio contro il Mallorca. Anche il Napoli di Spalletti può contare oggi due casi covid in squadra, quelli di Insigne e Fabian Ruiz. Gli azzurri torneranno ad allenarsi il prossimo 30 dicembre.