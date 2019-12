LEGGI ANCHE

Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 21, 2019

È arrivata questa mattina l'ufficialità, Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton, la sua nuova panchina dopo essere stato esonerato dalpoco più tardi di dieci giorni fa. All'ex allenatore azzurro sono arrivati tanti saluti da parte di appassionati e tifosi napoletani via social network, tra cui quelli di, patron azzurro.«Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo!» ha scritto il presidente De Laurentiis via Twitter. Un messaggio che sembra confermare le parole del numero uno napoletano di qualche giorno fa:aveva infatti confermato che, nonostante l'esonero, il rapporto tra i due sarebbe stato di amicizia e lealtà anche in futuro.