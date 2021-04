Napoli, anche De Zerbi sul mercato: «Futuro incerto, l'estero mi attira»

Nel mercato degli allenatori della prossima estate ci sarà, sicuramente, anche il nome di Roberto De Zerbi. «Sono un privilegiato ad allenare il Sassuolo e sono felice qui, ma ovvio che si devono incastrare tante cose per ripartire insieme anche l’anno prossimo» ha ammesso l'allenatore neroverde. «Non parlo di sirene da altre squadre, è proprio una questione tra noi. Sul futuro ci sono tante cose da vedere, ma prima di lasciare il club di mia volontà deve succedere qualcosa, e sicuramente il giorno in cui andrò via avrò tanto rammarico».

LEGGI ANCHE Napoli Primavera, gol e emozioni ma con lo Spezia è solo 2-2

«Bisogna capire insieme se sia giusto proseguire con un club al quale sono riconoscente» ha detto a Sportitalia De Zerbi, che spesso è stato accostato anche al post-Gattuso per il Napoli di De Laurentiis. «Non nascondo che mi piacerebbe anche allenare all’estero, da calciatore ho avuto esperienze fuori dall’Italia che mi hanno fatto crescere e queste esperienze vorrei evitare di averle a fine carriera. Dovremo essere avvelenati per ripartire insieme il prossimo anno e per tenere alte le motivazioni, il gruppo andrebbe rinfrescato come ho detto anche a Carnevali. Chiaramente non è obbligatorio che si debba ripartire per forza con questi obiettivi, si potrebbe anche puntare a una salvezza tranquilla».