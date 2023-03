Napoli-Eintracht, il club avverte: «Nemmeno un tifoso con noi, faremo ancora ricorso»

«Rinunceremo a ogni biglietto a ogni disposizione». Queste le parole di Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione dell'Eintracht Francoforte che ha comunicato il no definitivo ai tifosi imposto anche dal Tar Campania in queste ore. Il club tedesco rinuncerà a ogni tagliando a disposizione, anche quelli non previsti nel settore ospiti.

«Ci sarebbero forse innumerevoli modi per aggirare questo decreto e portare parti dei nostri tifosi allo stadio, ma non vogliamo rischiare di mettere nessuno in prericolo» si legge nel comunicato del club. L'Eintracht Francoforte farà ancora ricorso anche contro la nuova ordinanza della prefettura di Napoli, una questione ormai di principio per i tedeschi in vista del poco tempo che manca al match di mercoledì.