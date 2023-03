Napoli-Eintracht, i tifosi tedeschi attaccano: «Una scelta di interesse»

Lungo comunicato dei tifosi dell'Eintracht Francoforte, fermati dalle Autorità italiane a poche ore dalla trasferta del Maradona contro il Napoli in Champions League: «Sarebbe statp un sogno» scrivono i tedeschi «L'elenco delle gare in cui siamo stati bloccati per una serie di motivi è lungo. Che si tratti di covid o di divieti Uefa, ora è un'altra ragione assurda a fermarci in uno dei più grandi match della storia recente del nostro club e della nostra tifoseria» si legge. «Un Paese come l'Italia non può organizzare una gara di Champions? Hanno ospitato tifoserie come Ajax e Liverpool pochi mesi fa. Forse allora la scelta non è per la sicurezza ma un loro interesse» l'attacco.