Novità importante per le competizioni Uefa che interessano anche il, con gli azzurri di Gattuso impegnati dal prossimo ottobre nella nuova stagione dell'. Il Comitato Esecutivo Uefa ha infatti deciso di consentire fino a cinque sostituzioni in tutte le partite dei tornei internazionali, tra cui appuntoe Europa League dalla fase a gironi, in modo da alleggerire il carico sui giocatori a causa del più fitto calendario 2020/21 dopo la pandemia di Covid-19.Di conseguenza, il numero di giocatori che potranno essere inseriti nel referto della partita aumenta fino a 23 elementi, autorizzando la cosiddetta "panchina lunga" già presente nel campionato italiano e che era stata auspicata già da tempo da Aurelio De Laurentiis per le competizioni europee.