Napoli in Europa League, vincono Leicester e Legia Varsavia

Turno infrasettimanale impegnativo anche per le rivali europee del Napoli di Luciano Spalletti. Leicester e Legia Varsavia sono però impegnate nelle Coppe nazionali e chiudono le rispettive partite con due vittorie importanti in vista dei prossimi incontri.

Match quasi senza storia in Polonia dove il Legia batte a domicilio il Wigry Suwalki con un quasi rotondo 3-1: le reti di Kostorz e Emreli aprono e chiudono il match, in mezzo anche il gol di Kastrati che era andato in rete anche in Europa League contro lo Spartak Mosca. Vittoria anche per il Leicester che batte 2-0 in trasferta il Millwall in Carabao Cup: succede tutto nella ripresa con i gol di Lookman e poi Iheanacho.