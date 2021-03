Napoli, l'ex Cavani lascia l'Europa: il Matador sulle tracce di Maradona

Una storia d'amore già pronta a finire. Il legame tra Edinson Cavani e il Manchester United è pronto a chiudersi a fine anno, dopo appena una stagione insieme: l'uruguaiano aveva raggiunto i Reds un anno fa da svincolato dopo gli anni al Paris Saint Germain ma secondo il quotidiano Olé il prossimo anno lo giocherà nuovamente in Sudamerica.

LEGGI ANCHE Napoli, Insigne inaugura le... stanze con Gigi D'Alessio

Sulle tracce dell'ex attaccante del Napoli c'è infatti il Boca Juniors: Cavani ha voglia di tornare in Sudamerica e per farlo avrebbe chiesto ai dirigenti del Boca, ex squadra di Diego Armando Maradona, di spalmare l'ingaggio che avrebbe percepito il prossimo anno a Manchester nelle prossime tre stagioni. L'eventuale passaggio è stato confermato anche dal fratello-agente del Matador.

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA