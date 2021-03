Hamsik lascia la Cina e torna a casa: allo Slovan Bratislava per gli Europei

È finita con un po' di anticipo la vita cinese di Marek Hamsik. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista slovacco ex capitano del Napoli è pronto a fare le valigie e tornare in Europa, dopo aver risolto anticipatamente il contratto che lo legava alla squadra cinese del Dalian. Nel futuro di Hamsik potrebbe esserci nuovamente lo Slovan Bratislava.

Proprio lo Slovan aveva lanciato l'ex capitano e recordman azzurro nel calcio europeo, prima del suo passaggio al Brescia e quindi al Napoli. Hamsik tornerebbe a Bratislava per prepararsi al meglio ai prossimi Europei - gli ultimi con la maglia della nazionale - con cui dirà addio alla Slovacchia. Il centrocampista aveva lasciato Napoli per la Cina nel febbraio del 2019.

