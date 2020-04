LEGGI ANCHE

Una confessione a cuore aperto in un momento non particolarmente felice per Jorginho , incastrato tra gli scandali sentimentali dei tabloid inglesi. L'ex centrocampista delche si è raccontato ai microfoni di FourFourTwo in Inghilterra: «L'anno scorso i tifosi mi criticavano molto perché ero stato voluto dae ho sentito alcune cose che erano onestamente ingiuste. Ma non ho mai sfidato le opinioni dei tifosi e delle altre persone che mi hanno criticato. Al contrario, mi hanno dato forza perché dentro sapevo che avevano torto» ha detto il centrocampista.«Ho voluto dimostrare che avevano torto, lavorando in silenzio come ho sempre fatto, perché non è mai stato facile per me» ha continuato. L'ex Napoli ha poi ammesso: «Ho attraversato periodi difficili in ogni club per cui ho giocato. In momenti negativi possono subentrare dei dubbi che ti portano a chiederti "Devo lasciare questo posto?" o "Forse qui non c'è spazio per me?". Ma accolgo ogni tipo di sfida e non mi sono mai tirato indietro. Mi dà forza per lavorare ancora di più, per dimostrare a tutti che posso farcela. Da quandoha parlato bene di me ho sentito che tutti hanno iniziato a guardarmi con occhi diversi».