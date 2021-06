Tempo di Ottavi di finale anche per la Spagna di Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo del Napoli che affronterà con la nazionale iberica la Croazia nella sfida del prossimo lunedì. Per il centrocampista azzurro non tante opportunità in campo fin qui ma la voglia di incidere: «Modalità ottavi...» ha scritto sui social caricando i fan.

LEGGI ANCHE Maksimovic, il telefono non squilla: può finire in Russia o in Spagna