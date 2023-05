Napoli femminile, le lacrime di felicità di Adriana Gomes

Lacrime di felicità. E una promessa realizzata. «Avevo assicurato a mia madre che avremmo vinto il campionato e la dedica è tutta per lei». Si scioglie al termine della gara con il Tavagnacco ed esterna candidamente le sue emozioni. Soddisfatta a dir poco Adriana Gomes, artefice della rete che ha posto fine ad una stagione esaltante. Promozione diretta per capitan Paola Di Marino e compagne, che all’ultima giornata centrano l’ambito traguardo.

«E’ il gol più importante in assoluto, perché ha permesso al Napoli di andare in serie A», dichiara orgogliosa l’attaccante portoghese. «E’ quanto volevamo dall’inizio della stagione», assicura la giocatrice classe 1993.

Annata indimenticabile. «E’ bellissimo vincere dopo 30 partite e sono molto felice. Abbiamo raggiunto l’obiettivo tutti insieme», osserva raggiante il numero 7.

Prezioso il suo contributo. «Sono arrivata nell’agosto scorso e ho subito pensato alla promozione in massima serie. Un traguardo condiviso con società, staff e atlete», argomenta Adriana.

Cavalcata trionfale. «Siamo state spesso inseguitrici ma siamo rimaste attaccate alla vetta della classifica e alla fine l’abbiamo conquistata per non mollarla più», ribadisce AG7, come è stata soprannominata dalle ragazze di Biagio Seno.

Striscione evocativo. «In serie A per il nome della nostra città», il drappo bianco con la scritta blu esposto in Friuli. «E’ stato un campionato lungo e difficile e il gruppo è stato decisivo», conclude la calciatrice lusitana, che si è resa protagonista con ben 23 marcature nella regular season (25 stagionali).