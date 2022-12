Napoli femminile-Genoa 4-0 con la doppietta di super Gomes

Profetica e protagonista. Si era appellata alle sue compagne per tornare alla vittoria e così è stato. Ha impreziosito la decima giornata di campionato, mettendo a segno una doppietta. Sale a sette reti stagionali Adriana Gomes, attaccante portoghese che trascina il Napoli femminile al successo. Le ragazze di Dimitri Lipoff calano il poker, costringono il Genoa alla resa e accorciano in classifica sulla Lazio, fermata dal Chievo (2-2).

Fortino Cercola. E’ stato osservato un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Ischia. Si conferma inespugnabile lo stadio Giuseppe Piccolo. In porta le due Matilde. Da un lato Copetti, in completo verde, dall’altro Macera, a difendere la retroguardia del Grifone.

Tanto possesso palla per capitan Paola Di Marino e compagne nel primo tempo, nessuna finalizzazione di rilievo. Le padroni di casa imbastiscono azioni, ma le rossoblu chiudono i varchi. Il club di Alessandro Maiello prova a colpire su punizione. Due tentativi di Giulia Ferrandi: al 3’ spara alto, al 15’ risponde prontamente l’estremo difensore ligure. Scalda il motore Romina Pinna. Il tecnico francese decide di sostituire Serena Landa con Eleonora Oliva (43’). Il Napoli femminile passa in vantaggio con Gomes (47’) su rigore, guadagnato da Pinna. Tocca il pallone Macera ma non basta. Esordio in maglia azzurra dal primo minuto per la friulana Federica Veritti.

Nella ripresa spazio alla barese Lucia Strisciuglio e alle spagnole Sara Tui ed Elisa del Estal Mateu. Raddoppiano le azzurre con Aurora De Sanctis (57’). Napoli molto più sciolto e dinamico. La connazionale di Cristiano Ronaldo piazza il 3-0 (85’) e di sinistro Giulia Ferrandi chiude la pratica, dopo aver colto la traversa (94’). Saluta l’egiziana Samia Adam (in gol contro il Ravenna), trasferendosi alla Torres.

Le azzurre si preparano alle ultime due gare del 2022: domenica prossima trasferta a San Marino, infine il big match del 18 dicembre tra le mura amiche contro le biancocelesti, che distano soltanto tre lunghezze.