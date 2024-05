Spareggio gara 1, Ternana-Napoli femminile 1-2

Buona la prima. Viene sommersa dall’affetto delle compagne, che la travolgono letteralmente. Bacia la maglia e alza al cielo l’indice destro. Decide il match spareggio al 92’ capitan Paola Di Marino. La sua zampata vincente regala un pesante successo esterno allo stadio Moreno Gubbiotti, dove le ragazze di Biagio Seno si rivelano più forti delle umbre e delle condizioni meteo avverse. In diretta su Dazn, Ternana-Napoli femminile termina 1-2 con le reti di Tecla Pettenuzzo (31’), Camilla Labate (72’) e del numero 5 partenopeo.

Tra la seconda classificata della B e la penultima della A, prevale la formazione napoletana. Sul rettangolo verde Valeria Pirone, Federica Di Criscio e Sara Tui, ex di turno. Fronte d’attacco interamente spagnolo per le ospiti, con Paloma Lazaro ed Elisa del Estal a pungere in avanti, con il sostegno della svedese Marija Banusic.

Nel primo tempo il sinistro di Pirone trova preparata la croata Doris Bacic (13’). Di destro risponde del Estal (16’). Dagli sviluppi di un calcio d’angolo matura il vantaggio delle partenopee, che indossano la maglia bianca e pantaloncini azzurri. Gol di testa di Pettenuzzo a sbloccare il match. Rompe l’equilibrio la numero 44. Napoli vicino al raddoppio con il diagonale di Banusic. E ancora le ragazze di Seno provano a colpire. Altra chance per Pettenuzzo: tiro a volo su punizione dell’attaccante svedese. Inizia a piovere. Banusic non finalizza il contropiede (46’). La svedese avrebbe potuto scaricare su Lazaro, invece preferisce la soluzione solitaria.

E un minuto dopo ci riprova dalla distanza.

Aumenta l’intensità della pioggia nella ripresa. Si scatena un vero nubifragio. Grandina addirittura a Narni. Gara sospesa al 58’ e manto sintetico imbiancato. Squadre negli spogliatoi. Spunta il sole, si asciuga il campo e si riprende a giocare. E arriva il pareggio di Labate. La numero 17 beffa Bacic sul primo palo. Prevale il grande cuore di capitan Di Marino. In scivolata e di sinistro piazza il colpo del definitivo 1-2, sorprendendo la retroguardia umbra. Sono le due centrali difensive ad andare a segno. Urlo liberatorio della leader Di Marino e al triplice fischio finale le partenopee si stringono in cerchio.

Domenica 26 maggio allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (ore 16) la sfida di ritorno per difendere la permanenza in Serie A. E servirà il pubblico delle grandi occasioni per continuare a sognare.