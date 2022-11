Napoli femminile, le azzurre archiviano il mese di novembre

Novembre alle spalle. Capitan Paola Di Marino e compagne guardano già al prossimo impegno di domenica 4 dicembre (ore 14.30) contro il Genoa allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Il pareggio con l’Hellas Verona va decisamente stretto per le ambizioni delle azzurre.

«Abbiamo disputato il miglior primo tempo della stagione, ma siamo calate nella ripresa», afferma Melissa Nozzi. Le scaligere hanno inchiodato le ragazze di Dimitri Lipoff sull’1-1. «Abbiamo pagato il calo», ammette la giocatrice classe 1997. «Può capitare che quando non si chiude la partita, pur avendone l’occasione, alla fine subisci: è il gioco del calcio», ricorda la tesserata del Napoli femminile.

«Siamo al secondo posto in solitaria. Cercheremo di presentarci alla sfida con la Lazio (18 dicembre) nel miglior modo possibile», auspica convinta la calciatrice molisana, che formula un pensiero in merito alla tragedia del 26 novembre. «Siamo vicini al popolo ischitano per quanto accaduto. Volevamo regalare loro una gioia e i tre punti, che non sono arrivati. Sono sicura che l’isola verde si riprenderà presto», conclude Nozzi.

Un pallone in una tazzina. Caffè Kamo sposa il progetto del Napoli femminile per il prossimo triennio. Il prestigioso marchio diventa sponsor ufficiale della squadra azzurra fino al 30 giugno 2025. Le partenopee sono al momento al secondo posto nel campionato di serie B ed il brand Kamo è orgoglioso di affiancare le azzurre nella rincorsa alla promozione in A ed il club del presidente Alessandro Maiello nel suo percorso di crescita.

Il logo di Caffè Kamo comparirà sulle divise della Primavera e a bordocampo negli stadi di Scampia, Cercola e presso il campo di allenamento di Pozzuoli. Nasce una collaborazione all’insegna dell’amore per il capoluogo campano, che mira a coinvolgere tutti gli sportivi e i degustatori della celebre bevanda.

«Con questa partnership abbiamo voluto dimostrare ancora una volta quanto sia forte sia il nostro legame con Napoli», ha commentato Francesco Maria Giardino, responsabile marketing di Caffè Kamo. «Attraverso il caffè il calcio esprime al meglio il suo spirito di aggregazione e socialità. È per noi un vero piacere supportare le giovani giocatrici in questo sport che finalmente si declina anche al femminile».