Napoli femminile, le azzurre salutano il 2022 al secondo posto

Il past president Lello Carlino si congratula con le azzurre. Il tecnico transalpino Dimitri Lipoff scambia il cinque con Giulia Ferrandi. Claudia Mauri viene issata dalle sue compagne nel giorno del suo 30esimo compleanno. Capitan Paola Di Marino abbraccia Melissa Nozzi e sorride. La linguaccia di Sabrina Tasselli dice tutto. Il selfie di Lucia Strisciuglio saluta il 2022, con Adriana Gomes che stringe Pasquale Illiano. Meglio di così per il Napoli femminile non poteva chiudersi l’anno. Con il successo sulla Lazio capolista e il secondo posto in classifica.

Fortino Cercola. «Gara difficile, abbiamo meritato di vincere», dichiara soddisfatta Romina Pinna, artefice del 2-0. «Il risultato ci ha dato ragione», spiega l’attaccante sarda. «Ci sono margini di miglioramento soprattutto in trasferta, dove pecchiamo un po’. Dovremo migliorare questo aspetto nel 2023», avverte la giocatrice classe 1993. «Lavoriamo bene, il gruppo è unito, dobbiamo dimostrare in campo quanto facciamo in settimana». Quinta rete stagionale per il numero 9 azzurro. «Sono contenta per il primo gol in casa. Era importante vincere», conclude Pinna.

Una grande festa. Sugli spalti si sono date appuntamento le tesserate del settore giovanile azzurro e le scuole calcio Vindice, Fox Cercola, Fc River Junior e l'Academy Felice Piccolo. Per tutte le giovani calciatrici accorse allo stadio a sostenere Gomes e socie, un giro di campo all'intervallo con la foto di rito ed un gadget targato Napoli femminile. La serie B ripartirà domenica 15 gennaio (ore 14.30) con la trasferta di Arezzo.

Partita del cuore azzurro. Un gol per la vita. Giovedì 22 dicembre (ore 17.30) si terrà a Cercola un evento calcistico di solidarietà a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Per l'occasione scenderanno in campo medici dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, Youtubers, Ussi Campania ed ex calciatori della Ssc Napoli. Sarà una serata piena di sorprese all’insegna dello sport, dello spettacolo e della beneficenza. E iI ricavato verrà interamente donato alla Fondazione Pausilipon.