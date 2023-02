Napoli femminile, ecco la marocchina Sabah Seghir

«Sono molto contenta di essere arrivata in azzurro. Forza partenopee». Si presenta così la marocchina Sabah Seghir. Ultimo colpo del Napoli femminile, la calciatrice di Colombes è arrivata in prestito dalla Sampdoria ed ha sostenuto oggi il suo primo allenamento con le nuove compagne. Per il tecnico francese Dimitri Lipoff si aggiunge un ulteriore rinforzo nell’ultimo giorno utile di mercato.

La centrocampista mancina dalle spiccate qualità offensive ha scelto la maglia numero 13 ed è reduce dalla Coppa d’Africa 2022. Classe 2000, da tempo è nel giro della nazionale. Nel giugno 2021 è stata convocata per la prima volta dal Marocco guidato da Reynald Pedros, trequartista di Parma e Napoli.