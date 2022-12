Napoli femminile, meritato riposo dopo il poker con il Genoa

Poker e riposo. Il lunedì serve a ricaricare le pile e capitan Paola Di Marino e compagne colgono al volo l’occasione per fare un giro per Napoli. Vedere a Montesanto le azzurre non è certo casuale, soprattutto nel periodo che si approssima al Natale.

Ritorna sulla larga vittoria, maturata a Cercola contro il Genoa (4-0), Aurora De Sanctis, artefice del 2-0. «Sono molto felice per questa rete che aspettavo da tempo, che è stata importante in una gara più difficile del previsto», spiega la giocatrice classe 2000. «Dedico il gol alla mia famiglia, che crede sempre in me, e spero di farne altri», auspica fiduciosa il terzino ex Verona.

Le ragazze di Dimitri Lipoff sono ritornate alla vittoria tra le mura amiche. «Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo, poi ci siamo sciolte. Adesso prepareremo al meglio la sfida con il San Marino, che sarà un viatico importantissimo per arrivare nelle migliori condizioni al big match con la Lazio», annuncia De Sanctis. L’11esima giornata si disputerà all’Acquaviva Stadium (ore 14.30), penultimo match del 2022.

Intanto prosegue Pelota de Trapo, il progetto di Play for Change, portato avanti da Scholas Occurrentes e dalla Figc. Ospitati dal maestro Giuseppe Marmo, alla presenza di Mario Del Verme, le friulane Matilde Copetti e Federica Veritti hanno intrattenuto al Kodokan, con le loro storie, venti bambini che si alleneranno secondo il metodo Futval (calcio con valori). Nella imponete struttura di piazza Carlo III opereranno gli istruttori del club azzurro Pietro Matafora, Giuliano Grilli, Miriam Carandente e Namy Franzese, che sono stati formati per insegnare il futval.