Napoli femminile-Milan in diretta su Dazn

«Nella vita di un tifoso». Il calcio femminile sbarca su Dazn, ovvero la pay tv con sede a Londra. E’ questa la vera novità della stagione 2023-2024. Insieme alla Rai, la piattaforma del Regno Unito trasmetterà le partite della Serie A-eBay. Sarà visibile anche all’estero il big match tra il Napoli di Biagio Seno e il Milan di Maurizio Ganz. Fischio d’inizio domani (ore 12.30) allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

Esordio interno. «Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento avuto negli ultimi minuti a Como: unite e compatte verso un unico obiettivo per contrastare una squadra di livello come il Milan», spiega Alice Corelli alla vigilia. C’è da riscattare il ko della prima giornata, cui ha fatto seguito la sosta per le Nazionali, che ha visto impegnata anche l’attaccante ex Pomigliano con l’Italia under 23.

«Siamo pronte e cariche al 101% dopo aver fatto bene con la maglia della Nazionale», assicura convinta la giocatrice romana e romanista. «Indossare l’azzurro della Nazionale è sempre una spinta in più: ho tantissima voglia di far bene con il Napoli femminile per ripagare gli sforzi della società e per continuare il mio percorso nell’under 23», conclude fiduciosa Corelli.