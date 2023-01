Napoli femminile-Pomigliano 1-1, le pantere ai quarti di Coppa Italia

Pomigliano 4, Napoli 4, Tavagnacco 0. Nel gruppo G decide la differenza reti. Il pareggio allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola tra azzurre e granata (1-1) premia le pantere, che staccano il pass per il turno successivo in Coppa Italia. Sul tabellino marcatori la spagnola Elisa del Estal Mateu (24’) e la brasiliana Verena Amorim Dias, che trasforma il rigore decisivo (76’). Ai quarti vanno capitan Gaia Apicella e compagne. Per doppia ammonizione espulsa capitan Paola Di Marino (70’).

Prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di silenzio per la dipartita di Gianluca Vialli. Squalificato il tecnico francese Dimitri Lipoff, in panchina il vice Pasquale Illiano. Ampio turnover per il club presieduto da Alessandro Maiello, con Carminia Botta, Giulia Miglionico e Valentina Puglisi in campo. Assenti la croata Antonia Dulcic, Martina Di Bari, Federica Veritti e l’italo-irlandese Melissa Toomey.

Nella ripresa le ragazze di Gerardo Alfano riaprono il match. Viene sanzionato il contatto Di Marino-Amorin con un penalty trasformato dalla giocatrice carioca. Seppur in inferiorità numerica, nel finale di partita il Napoli è andato vicinissimo al vantaggio nuovamente con la spagnola del Estal: colpo di testa su cross di Botta. Nel recupero il palo di Alice Corelli su punizione ultima fiammata di un derby comunque interessante.