Napoli femminile-Ravenna 1-1, le azzurre scivolano al terzo posto

Come un elastico. Le distanze si accorciano e si allungano. Si riducono nuovamente e si dilatano ancora. E proprio quando la linea del traguardo sembra ormai vicina, pronta per essere varcata, si scatenano allora imprevisti e intoppi, che rallentano e fanno deragliare dall’obiettivo annunciato. Dal possibile riscatto al pareggio di Cercola. Rincorre affannosamente, insegue il Ravenna, acciuffa un pari che va decisamente stretto per l’economia della classifica. Tra le mura amiche il Napoli femminile non va oltre l’1-1. La capolista Lazio non si ferma, vince 3-0 a San Marino, e le azzurre vengono scavalcate dal Cittadella, scivolando in terza posizione.

Tante le occasioni per capitan Paola Di Marino e compagne. Domenica storta per le ragazze di Dimitri Lipoff, che si ritrovano in svantaggio e solo nel finale del secondo tempo riescono ad arpionare il pari con Romina Pinna, che risponde così alla marcatura di Elena Mariani. Si interrompe la striscia positiva di quattro vittorie consecutive.

Dal primo minuto Sara Tamborini dietro le punte. Si accomoda in panchina per la prima volta in stagione l'italo-irlandese Melissa Toomey dopo un lungo infortunio. Le azzurre attaccano ma non trovano il varco giusto, insistono ripetutamente senza sfondare. Giulia Ferrandi crea, calcia, suggerisce, propone ma la sfortuna nega la gioia del gol.

Nella ripresa padrone di casa si ritrovano sotto nel punteggio. Il contropiede delle emiliane va a buon fine. Il portiere avversario Silvia Vicenzi si esalta in diverse circostanze. L’attaccante portoghese Adriana Gomes viene atterrata in area e Pinna riequilibra il match dal dischetto. Domenica 12 marzo trasferta per il Napoli contro la Ternana: sarà uno scontro diretto con la quarta forza della serie B.